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Украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны

NTV: украинцы не хотят защищать преступную власть и считают Украину тюрьмой
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Sergei Grits/AP

Украинцы не хотят защищать коррумпированную власть и бегут из Украины, поскольку считают ее «тюрьмой». Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на украинских беженцев.

По словам 23-летнего Богдана Хорольского, когда киевские власти закрыли границу, то Украина стала «тюрьмой для мужчин». Он признался, что не хочет защищать коррумпированный режим. Молодой человек отметил, что многие украинцы воюют не ради цели, а по принуждению, поэтому чувствуют внутреннее опустошение. Богдан объяснил, что решил покинуть страну, поскольку не верит в то, что границы в скором времени откроют.

32-летний Сергей Жгорольский пожаловался на военкомов, которые хватают людей на улицах и отправляют на фронт. Он назвал такую ситуацию «рабством». Сергей сообщил, что не хочет воевать за систему, в которой чиновники и олигархи владеют всем, а простые люди — ничем.

Собеседники NTV подчеркнули, что не хотят возвращаться на Украину.

12 декабря советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать программа по возвращению беженцев из Германии.

5 декабря канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что украинцам, проживающим далеко от линии фронта, начали отказывать в убежище.

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