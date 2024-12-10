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Украинцам, проживающим далеко от линии фронта, начали отказывать в убежище

Politico: ряд стран начали отказывать в убежище выходцам из Западной Украины

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Markus Schreiber/AP

Некоторые страны начали отказывать в предоставлении убежища гражданам из западной части Украины, так как они проживают далеко от линии фронта. Об этом сообщила газета Politico, передает ТАСС.

В материале говорится, что этот подход раскритиковал глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. Он подчеркнул, что на Украине нет безопасных зон.

По его словам, принимающие украинских беженцев страны «ощущают себя менее щедрыми», и может возникнуть «более серьезный кризис».

Грод также указал на проблему с многократным въездом и выездом для украинцев в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая мешает уехавшим из страны посещать оставшихся на Украине родственников.

7 декабря ТАСС сообщал, что льготы для проживания беженцев с Украины будут сокращены в Словакии. Президент страны подписал указ, который предполагает, что вновь прибывшие с Украины беженцы будут получать финансовую поддержку от властей на проживание в течение 60 дней вместо нынешних 120 дней.

Ранее сообщалось, что Австрия откажет в помощи украинцам, у которых есть авто.

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