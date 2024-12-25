Детский омбудсмен рассказала, что с родственниками на Украине воссоединились 87 детей

Львова-Белова: 87 детей воссоединились с семьями на Украине, 15 вернулись в РФ

С семьями на Украине воссоединились 87 детей, еще 15 детей вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью каналу «Россия-24».

«В настоящий момент 87 детей мы воссоединили с близкими на Украине и 15 детей воссоединили с близкими на территории России», — сказала она.

Эти случаи касаются семей, в которых ребенок приехал в Россию с одним из родителей, а другой остался на Украине, или ребенок был эвакуирован вместе с бабушкой, а родители остались, отметила детский омбудсмен.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что это гуманитарная миссия, в которой не должно быть никакой политики, добавила Львова-Белова.

28 ноября сообщалось, что Россия при посредничестве Катара передала родным на Украине еще семерых детей. Они были переданы семьям в посольстве Катара в Москве при участии катарского посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее Львова-Белова рассказала о более чем сотне готовых вернуться в Россию детей из Сирии.