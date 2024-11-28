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Россия передала Украине еще семерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине еще семерых детей

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The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Россия при посредничестве Катара передала родным на Украине еще семерых детей. Об этом пишет ТАСС.

Дети были переданы родственникам в посольстве Катара в Москве при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам Львовой-Беловой, до обмена большинство детей проживали в России с близкими родственниками, в основном с бабушками. Один из детей был помещен в детский дом, лишившись родителей, а теперь вернется на родину, где опеку над ним оформил брат.

Всего при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 15 детей из 10 семей воссоединились с родственниками в России и 87 детей из 69 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах.

27 ноября Украина при посредничестве Катара передала РФ двоих детей.

До этого Ватикан, Катар и ЮАР заявили о готовности стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей на родину и странами-покровительницами украинцев в РФ.

Механизм работы держав-покровительниц прописан в Женевских конвенциях. Одна из сторон конфликта, в данном случае Россия и Украина, назначит державу-покровительницу из нейтральных стран для защиты своих интересов на вражеской территории.

Новость дополняется.

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