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Львова-Белова рассказала о более сотни готовых вернуться в Россию детей из Сирии

Львова-Белова заявила о готовности 130 детей из Сирии вернуться в Россию

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в Россию готовы вернуться 130 детей из Сирии, у которых здесь есть родственники. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, документы на несовершеннолетних уже готовы. Она добавила, что в России зарегистрировано более тысячи запросов от родственников, которые разыскивают своих детей.

Львова-Белова признала, что каждый приезд детей сопровождается определенными рисками для ее команды. Члены команды Львовой-Беловой после их допуска в лагеря, куда привозят несовершеннолетних, проводят детям тесты ДНК, чтобы подтвердить родство с россиянами. Это необходимо для предоставления детям гражданства РФ.

До этого Львова-Белова рассказала, что новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году.

28 ноября сообщалось, что Россия при посредничестве Катара передала Украине еще семерых детей. По словам Львовой-Беловой, до обмена большинство из них проживали в России с близкими родственниками, в основном с бабушками. Один из детей был помещен в детский дом, лишившись родителей, а теперь вернется на родину, где опеку над ним оформил брат.

Ранее аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии.

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