Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали срок продолжения соцпоставок электричества в Абхазию

Захарова: РФ продолжит соцпоставки электричества в Абхазию до конца февраля
close
Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года.

Дипломат отметила, что такое решение российская сторона приняла, руководствуясь гуманитарными соображениями, в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии.

Энергетический кризис, начавшийся после сокращения поддержки со стороны России, вынудил власти Абхазии сократить подачу электричества и закрыть школы и детские сады. Проблемы усугубляются из-за незаконного майнинга криптовалюты.

23 декабря Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Этот объем, по словам Нанбы, позволит республике продержаться три месяца, пусть и с веерными отключениями на четыре часа в день. Контракт на текущие поставки истекает 31 декабря. С 1 ноября Абхазия закупает электричество в России ночью, с 21:00 до 07:00. Днем подача осуществляется из ИнгурГЭС, но всего на 2 часа 48 минут из-за низкого уровня воды.

Позднее исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о старте гуманитарных поставок электроэнергии в республику.

Ранее в Госдуме назвали поставки электричества в Абхазию жестом доброй воли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами