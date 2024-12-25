В МИД РФ назвали срок продолжения соцпоставок электричества в Абхазию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года.

Дипломат отметила, что такое решение российская сторона приняла, руководствуясь гуманитарными соображениями, в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии.

Энергетический кризис, начавшийся после сокращения поддержки со стороны России, вынудил власти Абхазии сократить подачу электричества и закрыть школы и детские сады. Проблемы усугубляются из-за незаконного майнинга криптовалюты.

23 декабря Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Этот объем, по словам Нанбы, позволит республике продержаться три месяца, пусть и с веерными отключениями на четыре часа в день. Контракт на текущие поставки истекает 31 декабря. С 1 ноября Абхазия закупает электричество в России ночью, с 21:00 до 07:00. Днем подача осуществляется из ИнгурГЭС, но всего на 2 часа 48 минут из-за низкого уровня воды.

Позднее исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о старте гуманитарных поставок электроэнергии в республику.

Ранее в Госдуме назвали поставки электричества в Абхазию жестом доброй воли.