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Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Найден черный ящик разбившегося в казахстанском Актау Embraer 190
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Поисковая команда обнаружила черный ящик пассажирского самолета Embraer 190, разбившегося в казахстанском Актау утром 25 декабря. Об этом сообщает Tengrinews.

Заявление сделал главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов в ходе брифинга с участием вице-премьера страны Каната Бозумбаева.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в чеченский Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось , что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что на обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов.

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Крушение самолета в Казахстане
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