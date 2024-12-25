Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Поисковая команда обнаружила черный ящик пассажирского самолета Embraer 190, разбившегося в казахстанском Актау утром 25 декабря. Об этом сообщает Tengrinews.

Заявление сделал главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов в ходе брифинга с участием вице-премьера страны Каната Бозумбаева.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в чеченский Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось , что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что на обшивке упавшего Embraer заметили повреждения, похожие на следы поражающих элементов.