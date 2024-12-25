Во Льгове открыли горячую линию для граждан после обстрела ВСУ

Клемешов: во Льгове открыли горячую линию после обстрела ВСУ

Администрация открыла горячую линию для граждан, пострадавших во время обстрела Льгова в Курской области. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов.

«Администрация Льгова Курской области открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения пострадавших и их родственников во Льгове», — написал он.

Звонки будут приниматься круглосуточно по номеру +7 (47140) 2-04-80, а также 112.

25 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Льгове повреждены один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

Известно, что в результате атаки на регион четыре человека получили серьезные ранения, их спасти не удалось. Еще четверо находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия ответит ВСУ за удар по Льгову.