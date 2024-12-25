Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, как Россия ответит ВСУ за удар по Льгову

Депутат Швыткин предрек разрушительные последствия для ВСУ после удара по Льгову
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Удары по военной инфраструктуре Украины могут стать ответом за атаку ВСУ на город Льгов в Курской области. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, речь не должна идти «о зеркальном ответе». Необходимо наносить сильные удары, результатом которых станут «разрушительные последствия» для военной инфраструктуры Украины, сказал он. Депутат напомнил, что Россия исходит из целей и задач, поставленных Владимиром Путиным.

После удара по Льгову парламентарий призвал Запад продемонстрировать Киеву соответствующую реакцию. Швыткин указал, что мировое сообщество, которое заявляет о необходимости деэскалации, должно показать усилия на деле.

Он также заверил, что местные власти принимают все необходимые усилия после удара ВСУ по Льгову.

25 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Льгове повреждены один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

Ранее экс-аналитик ЦРУ увидел «слабость и отчаяние» в действиях Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами