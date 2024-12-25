В Госдуме раскрыли, как Россия ответит ВСУ за удар по Льгову

Депутат Швыткин предрек разрушительные последствия для ВСУ после удара по Льгову

Удары по военной инфраструктуре Украины могут стать ответом за атаку ВСУ на город Льгов в Курской области. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, речь не должна идти «о зеркальном ответе». Необходимо наносить сильные удары, результатом которых станут «разрушительные последствия» для военной инфраструктуры Украины, сказал он. Депутат напомнил, что Россия исходит из целей и задач, поставленных Владимиром Путиным.

После удара по Льгову парламентарий призвал Запад продемонстрировать Киеву соответствующую реакцию. Швыткин указал, что мировое сообщество, которое заявляет о необходимости деэскалации, должно показать усилия на деле.

Он также заверил, что местные власти принимают все необходимые усилия после удара ВСУ по Льгову.

25 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Льгове повреждены один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

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