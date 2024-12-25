Украина атаковала Льгов. Целью могли быть пленные ВСУ

ВСУ обстреляли Льгов в Курской области. В результате атаки погибли четверо человек, еще пятеро пострадали, среди них — восьмилетний ребенок. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил о повреждении пятиэтажки и двух одноэтажных домов. По данным Mash, целью атаки могли быть пленные бойцы ВСУ — во Льгове располагается колония, где они содержатся.

Украина нанесла удар по Льгову в Курской области. В результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трое человек погибли непосредственно в результате атаки. Еще один скончался позже в больнице.

«Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина — в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — написал Хинштейн.

Местное информагентство РИА «Курск» со ссылкой на сотрудницу скорой помощи сообщило, что среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок .

ТАСС со ссылкой на военное следственное управлении СК России сообщило, что удар по Льгову был нанесен, предварительно, при помощи РСЗО HIMARS. Минобороны РФ на данный момент официально не комментировало атаку на город.

Последствия атаки

По словам Хинштейна, серьезные повреждения в результате удара получила жилая пятиэтажка. На кадрах, которыми поделились местные жители, видно, что в одном из ее подъездов разрушены крыша и часть последнего этажа. Двор усыпан обломками, ими же повреждены припаркованные автомобили.

Также, подчеркнул врио главы Курской области, пострадали два одноэтажных дома и отдельно стоящий салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, повреждены также не менее 12 машин. Кроме этого, из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода. После обстрела в городе возникли пожары.

Одновременно с этим Telegram-каналы Mash и Readovka сообщили о попаданиях по ТЭЦ и Льговскому сахарному заводу. Местные власти эту информацию не подтверждали.

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«Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым», — сообщил Хинштейн.

Все возгорания, по его словам, были оперативно потушены силами МЧС. Врио главы региона также рассказал, что подача газа и электроснабжения в поврежденных и соседних домах временно отключена. Аварийные службы сейчас работают над тем, чтобы ее восстановить.

Цель атаки

За последний месяц ВСУ уже второй раз обстреливают Льгов. Первая атака произошла ночью 8 декабря, в тот раз обошлось без погибших и пострадавших. Врио главы региона тогда сообщил, что повреждения в результате обстрела получили два дома.

Mash пишет, что целью сегодняшнего удара могли быть пленные бойцы ВСУ — во Льгове находится колония, где они содержатся.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что обстрел города связан с неудачами, которые Украина терпит на поле боя. Именно из-за этого ВСУ все сильнее скатываются к террористическим актам, обстреливая объекты исключительно гражданской инфраструктуры, отметил депутат.

«Это не связано с переговорами. Просто пытаются запугать население нашей страны, посеять противоречия в обществе. А про переговоры говорить рано — только Россия заявляла о соответствующей готовности», — заявил парламентарий.