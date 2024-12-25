Хинштейн: после обстрела ВСУ в Курской области повреждены жилые дома

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ВСУ в Льгове повреждены один пятиэтажный и два одноэтажных дома.

По словам Хинштейна, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

«В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла», — поделился Хинштейн.

Кроме того, в результате атаки оказались повреждены 12 автомобилей. Также разрушен незначительный участок газопровода.

До этого Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов в Курской области. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по инфраструктурным и гражданским объектам. Он также призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

20 декабря военные ВСУ обстреляли город Рыльск, расположенный в Курской области, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.