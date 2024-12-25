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Суд продлил арест экс-сенатору Савельеву по делу о покушении

Суд в Москве продлил арест экс-сенатору Савельеву до 19 марта
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей бывшему члену Совета Федерации Дмитрию Савельеву на 2,5 месяца. Об этом сообщает газета «Известия».

«Савельев будет находиться под арестом до 19 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Сенатора задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому год назад.

Еще двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте текущего года. Среди них — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Известно, что мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее бывшего сенатора Сабадаша арестовали по новому делу.

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