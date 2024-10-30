Бывшего сенатора Сабадаша арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По новому делу ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и присвоение или растрата.

29 октября бывшему сенатору от НАО и экс-владельцу ликеро-водочного завода «Ливиз» предъявили новые обвинения по делу. Они связаны с делом юриста Татьяны Падалко, которую ранее обвинили в неправомерных действиях при банкротстве.

Весной 2015 года Сабадаш был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в попытке крупного хищения из государственного бюджета. Позднее экс-сенатора от Ненецкого автономного округа и его подельников судили за хищение кредитных средств на сумму 359 млн руб.

Ранее в Москве арестовали военного комиссара Преображенского района.