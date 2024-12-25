Пассажирка рассказала подробности крушения самолета в Актау

Mash: женщина, находившаяся на борту упавшего самолета, рассказала о двух ударах

Кристина из Владивостока, находившаяся на борту самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», который упал в аэропорту Актау, рассказала о двух ударах. Ее слова передает Telegram-канал Mash.

«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — поделилась выжившая.

Она добавила, что перед падением лайнер кружил в воздухе около часа. Бортпроводница предупреждала пассажиров, что посадка будет жесткой и необходимо пригнуть голову.

До этого редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов в интервью газете «Взгляд» прокомментировали версию крушения самолета в Казахстане, согласно которой на борту судна взорвался газовый баллон.

Гусаров обратил внимание, что на борту могут находиться лишь кислородные баллоны на случай реанимации.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.