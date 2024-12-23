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На побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мазута зафиксированы в трех локациях Анапы
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Алексей Майшев/РИА Новости

Повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров в районе Керченского пролива обнаружены в трех локациях Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Повторные выбросы мазута зафиксированы: в районе реки Можепсин; на береговой полосе станицы Благовещенской; на пляже Джемете», — говорится в сообщении.

Кроме того, новые очаги выбросов мазута от 3 до 50 кв. м зафиксированы практически на всех участках, где велась активная уборка после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239, которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

Накануне в МЧС сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

23 декабря глава Минприроды Александр Козлов предупредил, что объем загрязненного грунта может увеличиться в 14 раз.

Оперштаб Краснодарского края назвал пляж возле детского лагеря «Планета» стал самым загрязненным участком берега в Анапе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал экологической бедой утечку топлива в Черном море.

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