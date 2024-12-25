Организована эвакуация жителей поврежденных после атаки ВСУ домов во Льгове

Во Льгове Курской области развернули оперштаб после обстрела со стороны ВСУ

Оперативный штаб правительства Курской области развернули в Льгове после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), организована эвакуация жителей и обеспечение их всем необходимым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым», — написал он.

25 декабря Хинштейн сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Льгове повреждены один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

До этого Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов в Курской области. По его словам, солдаты ВСУ били по инфраструктурным и гражданским объектам. Он также призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

20 декабря военные ВСУ обстреляли город Рыльск, расположенный в Курской области, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.