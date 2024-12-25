Курский город Льгов подвергся атаке со стороны ВСУ

Хинштейн сообщил об обстреле гражданских объектов Льгова в Курской области

Украинские военнослужащие атаковали город Льгов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по инфраструктурным и гражданским объектам.

«На месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры. <...> Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Хинштейн.

В конце он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Как пишет Telegram-канал «Курская аномалия», в результате обстрела один из расположенных во Льгове пятиэтажных жилых домов получил серьезные повреждения. Кроме того, урон был нанесен нескольким автомобилям.

20 декабря военные ВСУ обстреляли город Рыльск, расположенный в Курской области, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Из-за действий украинских солдат пострадали более 10 человек, а также были повреждены многие жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали атаку ВСУ на Рыльск.