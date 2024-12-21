Хинштейн уточнил данные о погибших в результате атаки ВСУ на Рыльск

Хинштейн: пять человек погибли при обстреле Рыльска, детей среди них нет

Информация о гибели ребенка в курском городе Рыльск, который подвергся обстрелу со стороны украинских войск, не подтвердилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он обратил внимание, что после атаки начали поступать данные о шести погибших. По уточненным сведениям, в результате удара погибли пять человек.

«Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, родным, всем жителям Рыльска», — подчеркнул Хинштейн.

Исполняющий обязанности главы региона добавил, что правительство Курской области окажет пострадавшим гражданам всю необходимую помощь.

20 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Рыльск, в результате чего ранения получили 10 человек. В том числе пострадал 13-летний ребенок. Еще несколько граждан погибли.

Как рассказал Хинштейн, украинские военные обстреляли город из реактивной системы залпового огня HIMARS. Часть снарядов удалось сбить на подлете к населенному пункту, но другие достигли цели. На этом фоне ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе здание начальной школы и Дом культуры, получили повреждения. Более того, урон был нанесен 15 автомобилям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН высказались об атаке украинских войск на Рыльск.