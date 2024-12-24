Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи

Ространснадзор при проверке крушения танкеров в Керченском проливе установил, что суда находились там с нарушением ограничений на плавание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта России.

В публикации отмечается, что в рамках проверки Ространснадзор установил, что оба судна находились в акватории с нарушением сезонных ограничений на плавание.

В министерстве подчеркнули, что несколько танкеров ЗАО «Волгатранснефть» не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

Ранее Кремль назвал большим масштаб экологической катастрофы в Черном море.