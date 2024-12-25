Появилось видео падения самолета в Казахстане

Казахстанское издание Tengrinews опубликовало кадры падения самолета в районе аэропорта Актау. Видео, снятое очевидцами, размещено в Telegram-канале издания.

На кадрах видно, что самолет Embraer, выполнявший рейс из Баку в Грозный, практически дотянул до взлетно-посадочной полосы, пилоты пытались снизить скорость, задирая нос борта.

Однако на финальных кадрах также видна жесткая посадка — практически сразу после крушения самолет загорелся.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета под Актау.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения рейса Баку-Грозный.