В Казахстане создадут комиссию по расследованию крушения самолета под Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета под Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Казинформ».

Уточняется, что комиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Также президент Казахстана распорядился направить врачей из Астаны в Актау для оказания медицинской помощи пострадавшим.

«Президент распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой», — говорится в публикации.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения рейса Баку-Грозный.