Азербайджанская делегация направлена в Казахстан из-за ЧП с самолетом

Алиев направил делегацию в Казахстан для выяснения обстоятельств ЧП с самолетом

Делегация из представителей государственных органов Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения обстоятельств крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщает APA.

В город Актау, в котором произошло ЧП, прибудут министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, замминистра здравоохранения, замдиректора государственной гражданской авиации, вице-президент «Азербайджанских авиалиний» и представители других профильных госорганов.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Согласно информации Mash, на борту могли быть 16 граждан России. В Azerbaijan Airlines назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.