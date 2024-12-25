На борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 пассажиров

APA: на борту упавшего в Казахстане рейса было 67 пассажиров и 5 членов экипажа

На борту упавшего в казахстанском Актау самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA в Telegram-канале.

Отмечается, что это предварительные данные.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Министерство транспорта Казахстана подтвердило крушение рейса.

22 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.