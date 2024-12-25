Аэропорт в Казани возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация: в Казани сняли ограничения на работу местного аэропорта

Временные ограничения на работу международного аэропорта Казани сняли спустя три часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения действовали примерно с 7:55 до 11:01 (совпадает с мск).

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов, следовавших в Казань», — уточняется в заявлении.

Утром 25 декабря в международном аэропорту Казани были введены временные ограничения на работу. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты.

По словам Кореняко, решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

24 декабря в международном аэропорту имени А. А. Леонова, расположенном в Кемерове, задержали несколько самолетов. В том числе речь идет о рейсах из Москвы и Казани. Причиной произошедшего послужили неблагоприятные метеорологические условия.

За три дня до этого Казань подверглась атаке восьми украинских дронов, шесть из которых нанесли удары по жилым домам. На этом фоне нескольким лайнерам, летевшим в город из Кемерово и Душанбе, пришлось совершить посадку в Самаре.

Ранее в аэропорту Волгограда объявили эвакуацию из-за ложной пожарной сигнализации.