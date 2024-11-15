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Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за ложной пожарной сигнализации

Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации

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Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Из-за срабатывания пожарной сигнализации в аэропорту Волгограда из аэровокзального комплекса согласно установленному порядку были эвакуированы пассажиры и сотрудники», — заявила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

Она добавила, что после проверки специальными службами возгораний не обнаружено.

Отмечается, что инцидент не отразился на графике вылетов и прилетов самолетов, аэропорт работает штатно.

Днем в пятницу ограничения также временно вводились в аэропорту Казани в рамках обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого эвакуировали аэропорт «Курумоч» в Самаре. В здании проводилась проверка системы противопожарной безопасности.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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