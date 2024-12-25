Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что 25 декабря воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Накануне сообщалось, что в Кемерове задержали несколько авиарейсов из Москвы и Казани из-за неблагоприятных метеоусловий.

21 декабря самолеты, летевшие в Казань из Кемерово и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Самаре из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В тот день Вооруженные силы Украины атаковали город восемью дронами, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее рейс из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета у пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами