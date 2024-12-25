Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что 25 декабря воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Накануне сообщалось, что в Кемерове задержали несколько авиарейсов из Москвы и Казани из-за неблагоприятных метеоусловий.

21 декабря самолеты, летевшие в Казань из Кемерово и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Самаре из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В тот день Вооруженные силы Украины атаковали город восемью дронами, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее рейс из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета у пассажира.