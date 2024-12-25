В МЧС Казахстана назвали число выживших при крушении самолета в Актау

МЧС Казахстана: 25 пассажиров выжили в авиакатастрофе самолета в Актау

По предварительной информации, 25 пассажиров выжили при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале Kazinform, который ссылается на МЧС Казахстана.

«19 человек госпитализировали, 6 — на пути в больницу», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что на борту пассажирского лайнера, потерпевшего крушение в городе Актау на западе Казахстана, находились 16 российских граждан.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее опубликовали список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.