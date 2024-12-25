27 человек доставлены в больницу после крушения самолета в Актау

МЧС: 27 выживших доставили в больницу после крушения самолета, из них трое детей

27 выживших доставили в больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, в том числе трое детей. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС Казахстана.

До этого сообщалось о 25 выживших. Утверждалось, что 19 уже госпитализировали, шесть были на пути в больницу.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее опубликовали список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.