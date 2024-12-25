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Россиянам рассказали, как подготовиться к поездке на горнолыжный курорт

Специалист Алиева: физическая подготовка нужна для поездки на горнолыжный курорт
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Yury Shikin/Shutterstock/FOTODOM

Новичкам, которые собираются поехать на горнолыжный курорт, важно хотя бы минимально подготовить себя к таким физическим нагрузкам. Об этом рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призер этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева, передает Pravda.Ru.

«Если человек с физкультурой не знаком, ему, конечно, тяжеловато будет, если он первый раз поедет. То есть это самый минимум, это что касается здоровья, чтобы не навредить. И если он впервые встает на лыжи, надо позаботиться, — желательно заранее это сделать, а не по факту, — о том, с каким инструктором он будет там тренироваться», — подчеркнула специалист.

По ее словам, перед путешествием важно также узнать прогноз погоды, чтобы подготовить себя к возможным «сюрпризам», например, холодам. Алиева подчеркнула, что подобная подготовка важна и при поездках на курорт с детьми.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали, что взять с собой на горнолыжный курорт.

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