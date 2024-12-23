Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что взять с собой на горнолыжный курорт

Специалист Алиева: флисовую одежду стоит взять с собой на горнолыжный курорт
close
katuka/Shutterstock/FOTODOM

В поездку на горнолыжный курорт важно взять удобную и легкую одежду, которая не будет промокать. Об этом рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призер этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, стоит также приобрести свое оборудование для катания на лыжах или сноуборде, если это не первая подобная поездка.

«Это как минимум ботинки, шлем и маска. Я все-таки советую, чтобы это было свое. Если не первый раз, то, конечно, берем в прокат. Но тоже постараться заранее позаботиться об этом. Посмотреть, выбрать прокаты, которые есть, чтобы не было каких-то сюрпризов непосредственно на склонах», — добавила Алиева.

Эксперт также советует взять с собой термобелье, флисовую одежду и балаклаву, а также перчатки или варежки.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали о популярных зарубежных горнолыжных курортах, куда не нужна виза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами