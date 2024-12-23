Россиянам рассказали, что взять с собой на горнолыжный курорт

В поездку на горнолыжный курорт важно взять удобную и легкую одежду, которая не будет промокать. Об этом рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призер этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, стоит также приобрести свое оборудование для катания на лыжах или сноуборде, если это не первая подобная поездка.

«Это как минимум ботинки, шлем и маска. Я все-таки советую, чтобы это было свое. Если не первый раз, то, конечно, берем в прокат. Но тоже постараться заранее позаботиться об этом. Посмотреть, выбрать прокаты, которые есть, чтобы не было каких-то сюрпризов непосредственно на склонах», — добавила Алиева.

Эксперт также советует взять с собой термобелье, флисовую одежду и балаклаву, а также перчатки или варежки.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали о популярных зарубежных горнолыжных курортах, куда не нужна виза.