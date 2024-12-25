В минздраве Казахстана рассказали о выживших в авиакатастрофе в Актау

Минздрав Казахстана сообщает о 12 выживших пассажирах упавшего в Актау самолета

Не менее 12 выживших пассажиров упавшего в Актау самолета направлены в больницы Мангистауской области. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана сообщает издание Tengrinews.

«С места крушения самолета 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау», — сообщает издание.

Уточняется, что всего на борту самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, находилось пять членов экипажа и 67 пассажиров. Tengrinews также пишет, что, по предварительным данным, самолет не смог сесть в Грозном из-за сильного тумана.

До этого министерство транспорта Республики Казахстан подтвердило крушение рейса Баку — Грозный близ города Актау.

В МЧС Казахстана сообщили, что на место ЧП были направлены 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

На месте падения самолета начался пожар, спасатели приступили к его тушению. В командном центре МЧС создали оперативный штаб.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.