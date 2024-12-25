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Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве у телевышки во Владикавказе

Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — написал чиновник.

Меняйло призвал граждан не распространять фейки, предупредив, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Он также попросил не реагировать на провокации и сохранять спокойствие.

Глава региона добавил, что вся достоверная информация будет появляться на его канале.

В этот же день стало известно, что в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали шесть человек.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

Ранее в Московской области предотвратили теракт.

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