Глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве у телевышки во Владикавказе

Глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — написал чиновник.
Меняйло призвал граждан не распространять фейки, предупредив, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Он также попросил не реагировать на провокации и сохранять спокойствие.
Глава региона добавил, что вся достоверная информация будет появляться на его канале.
В этот же день стало известно, что в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали шесть человек.
По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.
Ранее в Московской области предотвратили теракт.