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Пенсионерам рассказали о праве на ряд льгот и освобождений от некоторых платежей

Профессор Виноградов напомнил, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры в России имеют право на различные льготы. Об этом рассказал в интервью RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Они освобождены от налога на имущество на один объект каждого типа (например, одну квартиру или дом), а по земельному налогу освобождение действует на участки до 600 кв. м.

Транспортный налог зависит от региона: федеральных льгот нет, но местные власти могут предоставлять скидки или освобождения, как, например, в Москве, где льготы предусмотрены для определенных категорий граждан.

Кроме того, в сфере коммунальных услуг отдельные категории пенсионеров, включая героев и ветеранов, могут быть полностью освобождены от уплаты либо имеют право на 50%-ную скидку. Остальные пенсионеры могут обратиться за субсидией на оплату услуг, которая рассчитывается на основе доходов и семейного статуса.

До этого сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова заявила, что российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода.

Ранее россиянам рассказали, какой будет пенсия без стажа работы.

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