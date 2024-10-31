Пенсионерам напомнили об одном виде субсидий

Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. В Москве это — 10% от дохода семьи, сказала «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — отметила сенатор.

По ее словам, для одиноких пенсионеров — например, в Москве — предусмотрено освобождение от платы за вывоз мусора. Кроме того, для этой категории полагается скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.

Епифанова добавила, что существуют специальные скидки и компенсации для инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий и члены их семей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, для жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

Сенатор добавила, что в ноябре этого года вступает в силу ряд важных изменений. Например, льготникам будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг из-за задолженности за ЖКУ: теперь порядок прописан более четко, и должна учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

По словам Епифановой, для получения льгот и скидок следует обращаться в соцзащиту или МФЦ. В некоторых регионах доступна подача заявления через портал «Госуслуги». Для оформления могут понадобиться паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счета, подтверждающая отсутствие долгов по ЖКХ, выписка из домовой книги или справка о составе семьи и документы, где будет указано, что пенсионер проживает в данной квартире (собственность, аренда, регистрация), уточнила сенатор.

Она подчеркнула, что в 2025 году и далее для пенсионеров сохраняются субсидия на оплату коммунальных услуг, льгота по оплате за капремонт, скидки и компенсации.

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