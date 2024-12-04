Россиянам рассказали, какой будет пенсия без стажа работы

Россияне без страхового стажа получат социальную пенсию по старости в 70 лет, а россиянки — в 65 лет. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Россиянам без страхового стажа будет назначена пенсия, но ее размер будет ниже, а возраст назначения выше: в 65 лет (для женщин) и 70 лет (для мужчин). Такие граждане могут претендовать на получение социальной пенсии по старости. Ее размер в настоящее время составляет 7689,83 рубля. Различий в сумме назначаемой социальной пенсии женщинам и мужчинам нет. Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты «в конверте», чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше», — отметил экономист.

По его словам, социальные пенсии индексируются, и в 2025 году будут повышены темпами, вдвое превышающими прогнозируемую инфляцию, — на 14,75%, до 15456 рублей. Если сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума в регионе проживания, ему дополнительно назначат социальную доплату к пенсии, подчеркнул Балынин. Он напомнил о дополнительных мерах поддержки российских пенсионеров — налоговых льготах и субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Балынин предложил расширить меры по организации досуга пенсионеров. Но экономист считает, что для получателей страховых пенсий объем услуг должен быть больше, так как их вклад в социально-экономическое развитие России выше.

В 2025 году на пенсию могут выйти россиянки 58 лет и россияне 63 лет. Для получения выплат им нужно 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов.

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