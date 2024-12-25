Пивоваров обжаловал иноагентский штраф в Верховном суде

Пивоваров обжаловал в Верховном суде РФ штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) обжаловал в Верховном суде России постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, который был назначен ему в июне за неуказание им соответствующей маркировки в интернет-публикациях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Поступила жалоба Пивоварова Алексея Владимировича», — сказали в инстанции.

Там также заявили, что дата ее рассмотрения пока не назначена.

24 июня Таганский суд Москвы признал Пивоварова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В апреле этот журналист был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации» в Telegram.

2 марта Пивоваров объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция». Причиной стал новый закон о запрете рекламы у иноагентов.

Ранее следствие нашло след британских спецслужб в деле бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом).