Журналиста Пивоварова оштрафовали за нарушение обязанностей иноагента

Таганский суд города Москвы признал виновным журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) в нарушении порядка деятельности иностранного агента, он получил штраф 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 30 000 рублей», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что на российского журналиста Алексея Пивоварова завели новое дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. Отмечается, что протокол поступил в Таганский суд Москвы. Заседание по этому делу пока не назначено.

В апреле Пивоваров был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации» в Telegram.

2 марта Алексей Пивоваров объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция».

Ранее суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом).