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Алексей Пивоваров* уволил часть «Редакции» из-за закона об иноагентах

Журналист Алексей Пивоваров уволил часть команды проекта «Редакция»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция». Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

Причиной стал новый закон о запрете рекламы у иноагентов.

«Несмотря на то, что «Редакция» находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — сообщил журналист.

По его словам, в ближайшее время Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» поменяет название и логотип, однако продолжит работу. Сам журналист будет вести личный канал.

«Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — поделился он.

Накануне из-за запрета рекламы у иноагентов журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) сообщила в Telegram-канале, что приняла решение о приостановке своего проекта на Youtube «Скажи Гордеевой».

Ранее продюсер рассказал, почему Светлана Лобода не прижилась на Украине.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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