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Таролог предсказал подорожание раскладов на 200% в ближайшие два года

Эзотерик Гулый: услуги финансовых тарологов подорожают втрое в 2025–2026 годы

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Shutterstock

Цены на услуги финансовых тарологов, которые делают расклады для бизнесменов, вырастут втрое в 2025-2026 годы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый.

«Все, что выходит из области общих тенденций в область конкретики, в Таро считается сверхсложной задачей. «Что? Где? Когда?» в сфере работы с картами — вопросы для «знатоков». Сегодня можно купить консультацию за 5-10 тыс. рублей за час у профессионала, который в целом ориентируется в деловом аспекте применения Таро. 2025–2026 год может сформировать рынок узких специалистов, которые прочно займут ниши, сделают апгрейд методик. И цены вырастут в три раза», — допустил Гулый.

Он предположил, что когда спрос на финансовых тарологов станет устойчивым, таких «знатоков», вложившихся в деловую специализацию, станет больше уже в 2025 году. Тарологи получат дополнительное образование в области финансов и поднимут цены, считает эзотерик.

Согласно опросу Битрикс 24, 95% предпринимателей заявили, что остались удовлетворены оказанной услугой, 92% намерены пользоваться ей и дальше.

Ранее эксперт раскритиковал законопроект о штрафе за собеседования с участием таролога.

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