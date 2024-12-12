В Госдуме назвали гадание на Рождество сатанинским ритуалом

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал гадание сатанинским ритуалом, а карты Таро — картинками дьявола. По его словам, гадание недопустимо для верующего человека, особенно в Рождество.

«Гадание, несмотря на некое фольклорное происхождение, является по своей природе ритуалом абсолютно сатанинским. Гадание категорически не благословляется и запрещено для любого верующего человека. Это оскорбление веры, бога. Для любого христианина любые формы гадания в любое время неприемлемы. И перебирание этих картинок дьявола под названием карты Таро, и другие, более экзотические способы: кидание ботинок, надевание на голову трусов и так далее. Это все категорически недопустимо и это нужно вообще исключить для любого человека. Если у кого-то по глупости остались карты Таро, сожгите их и руки помойте», — сказал Милонов.

До этого парламентарий предложил тарологов, нумерологов и магов отправлять в тюрьму, так как, по сути, они совершают действия псевдорелигиозного характера без регистрации религиозной организации. Судить таких людей, по мнению Милонова, следует с отягчающих позиций, добавляя к сроку от пяти до шести лет, так как речь идет о шарлатанах с жаждой наживы. Действующее законодательство позволяет принимать такие меры, подчеркнул депутат.

Тех же, кто к ним обращается, Милонов назвал «больными людьми», которых нужно учитывать в специальном реестре для последующего лечения у психиатра.

Ранее в Госдуме рассказали, что православным «не крамольно» отмечать католическое Рождество.