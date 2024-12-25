American Airlines возобновила рейсы после сбоя

Крупнейшая авиакомпания в США American Airlines заявила о возобновлении отправки и приема рейсов, которые были приостановлены из-за технической проблемы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как рассказали в American Airlines, проблема произошла в системе обеспечения полетов, которая позволяет отправлять рейсы авиакомпании, а также осуществлять посадку пассажиров в самолеты.

«Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно», — отметили в авиаперевозчике.

До этого American Airlines в канун Рождества, которое в Соединенных Штатах празднуют 25 декабря, отменила все внутренние рейсы.

Вечером 23 декабря Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в аэропорту Пулково пассажиров массово высадили из самолетов, были задержаны вылеты минимум 11 бортов. По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.

По информации ТАСС, причиной задержки авиарейсов в аэропорту Пулково стал ложный сигнал о минировании.

Ранее в США женщина пыталась пронести в самолет оружие и пиротехнику.