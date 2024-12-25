Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

American Airlines возобновила рейсы после сбоя

Авиакомпания American Airlines возобновила рейсы после технического сбоя
close
Jakkrit Prasertwit/Wikimedia Commons

Крупнейшая авиакомпания в США American Airlines заявила о возобновлении отправки и приема рейсов, которые были приостановлены из-за технической проблемы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как рассказали в American Airlines, проблема произошла в системе обеспечения полетов, которая позволяет отправлять рейсы авиакомпании, а также осуществлять посадку пассажиров в самолеты.

«Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно», — отметили в авиаперевозчике.

До этого American Airlines в канун Рождества, которое в Соединенных Штатах празднуют 25 декабря, отменила все внутренние рейсы.

Вечером 23 декабря Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в аэропорту Пулково пассажиров массово высадили из самолетов, были задержаны вылеты минимум 11 бортов. По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.

По информации ТАСС, причиной задержки авиарейсов в аэропорту Пулково стал ложный сигнал о минировании.

Ранее в США женщина пыталась пронести в самолет оружие и пиротехнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами