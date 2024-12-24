American Airlines отменила все рейсы перед Рождеством из-за сбоя

Крупнейшая авиакомпания в США American Airlines в канун Рождества, которое в Штатах празднуют 25 декабря, отменяет все внутренние рейсы из-за технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в соцсети X.

«Ваша безопасность — наш главный приоритет. Как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения», — говорится в заявлении авиакомпании.

По данным Bloomberg, American Airlines столкнулась со сбоем программного обеспечения, из-за которого компания не могла рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов. Сроки решения проблемы в авиаперевозчике не называют.

В декабре сообщалось, что жителю Нью-Йорка, по вине которого самолет изменил курс, грозят десятилетия тюрьмы. Во время перелета один из пассажиров самолета, 31-летний Джеймс Тиквон Форд, стал угрожать бортпроводникам, которые уличили его в употреблении алкоголя на борту и напомнили, что это запрещено.

Ранее пассажира, пристававшего к ребенку, заперли в туалете самолета, чтобы его не растерзали.