В США женщина пыталась пронести в самолет оружие и пиротехнику

В аэропорту США задержали женщину, у которой было более 80 запрещенных предметов

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали женщину, в ручной клади которой было более 80 запрещенных предметов, включая пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспортной безопасности (TSA) США.

«В ручной клади находился целый ряд запрещенных предметов: 82 пиротехнических изделия, три ножа, два брелока в виде пистолета и один перцовый баллончик», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что обнаружить запрещенные предметы удалось благодаря рентгеновскому досмотру на контрольно-пропускном пункте. В TSA отметили, что данная находка удивила даже самых опытных сотрудников службы. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту инцидента.

В декабре сообщалось, что жителю Нью-Йорка, по вине которого самолет изменил курс, грозят десятилетия тюрьмы. Во время перелета один из пассажиров самолета, 31-летний Джеймс Тиквон Форд, стал угрожать бортпроводникам, которые уличили его в употреблении алкоголя на борту и напомнили, что это запрещено.

Ранее пассажира, пристававшего к ребенку, заперли в туалете самолета, чтобы его не растерзали.