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Названа причина задержки авиарейсов в Пулково

ТАСС: задержка авиарейсов в Пулково была вызвана сигналом о ложном минировании
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Александр Гальперин/РИА Новости

Причиной задержки авиарейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге стал ложный сигнал о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Была информация о заминировании», — отметил собеседник агентства.

В результате досмотра самолетов с участием кинолога опасных предметов не обнаружили, сообщение о минировании оказалось ложным, добавил он.

В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме.

Незадолго до этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в аэропорту Пулково пассажиров массово высадили из самолетов, были задержаны вылеты минимум 11 бортов. По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.

20 декабря сообщалось, что рейс СургутМосква задержали из-за пассажира с фальшивым билетом на борту. Сначала командир экипажа сообщил, что рейс задерживается, так как путешественник перепутал самолет, а затем выяснилось, что при себе у него был поддельный посадочный талон. В итоге вылет задержали более чем на три часа.

Ранее скандаливший сахалинский депутат задержал вылет самолета на 40 минут.

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