В Сирии изменят названия больниц, носящих имена членов семьи Асада

В Сирии решили переименовать больницы, названные в честь членов семьи Асада

Министерство здравоохранения Сирии переименует 15 больниц, названных в честь членов семьи свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал Syria.

В частотности, госпиталь сердечных заболеваний и хирургии имени Басиля Асада в Алеппо будет называться Алеппским госпиталем сердечных заболеваний и хирургии. А Университетский госпиталь Асадов в Дамаске назовут Национальным университетским госпиталем.

Медицинские учреждения переименуют не только в Дамаске и Алеппо, но и в Тартусе, Хомсе, Хаме, Латакии и других крупнейших городах страны.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее сообщалось, что жена Асада подала на развод и решила уехать в Британию.