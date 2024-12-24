Губернатор Кировской области пообещал помочь жителям Сосновки

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с главой Сосновки Никитой Гореловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обсудили планы по развитию городского поселения. Всеми зафиксированными нарушениями, в том числе коррупционной направленности, занимаются правоохранительные органы», — сообщили в релизе.

Губернатор региона пообещал разобраться со сложившейся ситуацией в Сосновке.

Недавно новый глава Сосновки Никита Горелов через соцсети заявил о выявленных им нарушениях закона, якобы совершенных сотрудниками администрации.

Недавно бывшего главу города Среднеуральска, расположенного в Свердловской области, Андрея Зашляпина задержали по подозрению в коррупции. Он стал главой города в 2019 году и покинул соответствующий пост спустя два года.

До этого в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина.

Ранее стало известно число направленных в суд уголовных дел о коррупции.