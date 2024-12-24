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Появились кадры поджога полицейской машины в центре Москвы

Mash: появились кадры поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат»
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Телеграм-канал Mash

Появились кадры поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы. Их публикует Telegram-канал Mash.

65-летний мужчина, одетый в служебную форму, кидает бутылку с горючей смесью в автомобиль. Как полагает источник, купить такую одежду для конспирации ему могли предложить мошенники.

В момент поджога мимо проезжал патрульный автомобиль полиции, поэтому нарушителя закона быстро задержали.

Территорию возле отдела ОВД оцепили. Информации о пострадавших не поступало.

В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Несколько дней назад в центре Екатеринбурга, на улице Чапаева, неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль. Машина стояла на парковке возле автосервиса, где была на ремонте. В результате полностью сгорела ее передняя часть. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее молодой человек бросил коктейль Молотова в дверь военкомата в Санкт-Петербурге.

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