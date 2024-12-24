Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в машину полиции

Baza: неизвестный кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы
close
Телеграм-канал Baza

В центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина кинул бутылку с горючим под машину у здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. По данным Telegram-канала, поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Информации о пострадавших нет.

В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Несколько дней назад в центре Екатеринбурга неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль. Машина стояла на парковке возле автосервиса, где была на ремонте. В результате полностью сгорела ее передняя часть.

18 декабря оперативники задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину в районе улицы Брусилова в Москве. Машина была припаркована под окнами жилого дома. Пожар удалось потушить, пострадавших не было, но автомобиль получил повреждения. Рядом с местом поджога видели подозрительного мужчину.

Ранее преподаватель курского вуза поджег полицейскую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами