В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в машину полиции

В центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина кинул бутылку с горючим под машину у здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. По данным Telegram-канала, поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Информации о пострадавших нет.

В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Несколько дней назад в центре Екатеринбурга неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль. Машина стояла на парковке возле автосервиса, где была на ремонте. В результате полностью сгорела ее передняя часть.

18 декабря оперативники задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину в районе улицы Брусилова в Москве. Машина была припаркована под окнами жилого дома. Пожар удалось потушить, пострадавших не было, но автомобиль получил повреждения. Рядом с местом поджога видели подозрительного мужчину.

Ранее преподаватель курского вуза поджег полицейскую машину.