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Полицейскую машину сожгли коктейлями Молотова в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные забросали коктейлями Молотова автомобиль полиции
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Shutterstock

В центре Екатеринбурга неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль, сообщает Ura.Ru со ссылкой на очевидца происшествия и источник, знакомый с ситуацией.

«УАЗ стоял на парковке возле автосервиса, где был на ремонте. По предварительным данным, два или три человека запустили коктейль Молотова. Полностью сгорела передняя часть машины», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел на улице Чапаева, недалеко от строящейся ледовой арены. На место происшествия выезжало руководство регионального управления МВД, уточняет издание.

До этого в Москве неизвестный метнул коктейль Молотова в патрульную машину полиции. Пожар удалось потушить, пострадавших не было, но машина получила повреждения. Рядом с местом поджога видели подозрительного мужчину.

Ранее на Сахалине закрыли проезд пассажирских автобусов.

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