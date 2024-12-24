Жителя Ростовской области арестовали за поджог Дома пионеров

Жителя Ростовской области арестовали на два месяца за поджог Дома пионеров

Жителя Ростовской области арестовали на два месяца за поджог Дома пионеров. Об этом говорится на сайте Сальского районного суда Ростовской области.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бацунова А.Ю.», — говорится в сообщении.

Подозреваемый пробудет под стражей до 15 февраля 2025 года.

16 декабря сообщалось, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фойе Дома пионеров в Ростовской области. Произошедшее возгорание с помощью огнетушителя потушил сторож. В результате инцидента никто не пострадал.

Недавно в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Инцидент произошел возле здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена.

Ранее в Подмосковье пункт полиции забросали коктейлем Молотова.