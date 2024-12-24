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Жителя Ростовской области арестовали за поджог Дома пионеров

Жителя Ростовской области арестовали на два месяца за поджог Дома пионеров
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Жителя Ростовской области арестовали на два месяца за поджог Дома пионеров. Об этом говорится на сайте Сальского районного суда Ростовской области.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бацунова А.Ю.», — говорится в сообщении.

Подозреваемый пробудет под стражей до 15 февраля 2025 года.

16 декабря сообщалось, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фойе Дома пионеров в Ростовской области. Произошедшее возгорание с помощью огнетушителя потушил сторож. В результате инцидента никто не пострадал.

Недавно в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Инцидент произошел возле здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена.

Ранее в Подмосковье пункт полиции забросали коктейлем Молотова.

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